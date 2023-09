Upload 3, il trailer della nuova stagione della serie comedy in arrivo su Prime Video

A inizio settembre, un po' a sorpresa, Prime Video aveva annunciato l'uscita della terza stagione di Upload, la serie tv ambientata in un mondo in cui - pagando - chi muore può trasferire la propria coscienza in un mondo virtuale.

Oggi Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Upload 3, e a un primo sguardo sembrerebbe esserci un'inversione di tendenza rispetto alla drammatizzazione "effetto Harry Potter" che avevamo rilevato in Upload 2, uscita a marzo 2022 a due anni di distanza dalla stagione d'esordio. Prima di guardare il trailer, però, riassumiamo tutte le informazioni sulla nuova stagione di Upload, dalla data di uscita alla trama e al cast.

Quando esce Upload 3

La nuova stagione, composta da 8 episodi, uscirà a partire da venerdì 20 ottobre su Prime Video. Ogni venerdì saranno disponibili due nuovi episodi fino al finale di stagione, il 10 novembre.

Di cosa parla Upload 3

Upload è una serie comedy sci-fi creata dall’autore vincitore di un Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, veicoli autonomi, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in un aldilà virtuale e godrete di tutti i comfort di un resort di prima classe. Sempre che possiate permettervelo.

Nella terza stagione, che Prime promette caratterizzata da "comicità intelligente, profetica e oltremodo coinvolgente", riprendiamo la storia di Nora e di Nathan, il nuovo "scaricato", mentre affrontano la loro relazione e cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite.

Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d’amore.

Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen, occupandosi dell’istruzione in materia di intelligenza artificiale e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia.

Il cast di Upload 3

Creatore e showrunner della serie è Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein e Jeff Blitz. Il cast della serie vede: Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.

Il trailer ufficiale di Upload 3

Infine, diamo uno sguardo al trailer ufficiale in italiano di Upload 3.