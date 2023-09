Wilderness, la spiegazione del finale e le ipotesi sulla stagione 2

Il finale di Wilderness - Fuori controllo, la serie tv thriller uscita su Prime Video il 15 settembre, vi ha lasciato più dubbi che certezze? Tranquilli, è perfettamente normale, anzi eccoci qui per provare a dare qualche risposta alle domande che vi tormentano.

Innanzitutto, è bene ricordare che la serie Amazon Original è tratta dal romanzo Wilderness dello scrittore gallese B. E. Jones (ex giornalista ed ex addetto stampa della polizia), che almeno per il momento non ha scritto un sequel, quindi l'eventuale - e al momento non preventivata - stagione 2 sarebbe del tutto inedita, un po' come successo con Good Omens.

Ma prima di addentrarci in ipotesi e congetture sulla stagione 2, torniamo al finale della prima (e in teoria unica) stagione di Wilderness e proviamo a ripercorrere e spiegare cosa è successo a Liv e Will nel sesto e conclusivo episodio.

Cosa succede nel finale di Wilderness

Alla fine dell'episodio 5, il penultimo, Liv uccideva Garth, l'ex compagno della defunta Cara, il quale era andato a trovare i Taylor per farsi dare delle spiegazioni su quello che Cara aveva detto a Liv. La situazione era ovviamente degenerata, Will aveva provato a intervenire ma era stato steso da Garth che stava per uccidere Liv se lei non si fosse difesa.

E anche la polizia crede alla legittima difesa quindi libera su cauzione la donna. Liv torna a casa, dove Will la raggiunge per aiutarla a pulire i resti dell'omicidio di Garth e per dirle che ha ottenuto il permesso dell'azienda di tornare a Londra: ha già deciso che vivranno nell'appartamento dei suoi mentre cercano una casa grande per la famiglia che lui vuole mettere su.

Liv, al contrario, vuole chiedere il divorzio, e pià tardi si vede con la vicina Ash, con cui finisce per passare la notte facendo sesso. Quando torna a casa lo dice a Will, che però non cambia idea e insiste con il trasferimento immediato. Il giorno dopo spediscono infatti tutto e vanno a mangiare fuori insieme. Poi Liv viene invitata da non si sa chi alla festa di addio di Will organizzata da Marissa (l'altra collega-amante di Will). Lei non solo ci va, ma sale sul tavolo per fare un discorso in suo nore, per poi "chiarirsi" con Marissa.

Liv lascia la festa da sola e va sulla tomba di Cara, quando poi torna a casa trova Will collassato per l'alcol, e finalmente mette in azione il suo piano. Carica il video di Cara e Will che fanno sesso, quello che aveva trovato all'inizio tra le email di lui, su una chiavetta, poi il giorno dopo accende il registratore del telefono e fa parlare Will, che conferma la legittima difesa della moglie con Garth.

Vanno all'aeroporto, ma prima di partire vengono fermati dalla detective Rawlings e dal detective Wiseman, che li portano in commissariato. Qui mostrano il video di Cara e Will, con Liv che si finge sorpresa e sconvolta. Will viene arrestato, con l'accusa di aver coperto la relazione con Cara per coprire l'omicidio, e finalmente Liv fa delle deposizioni tese a incastrare il marito, anche se forse la Rawlings ha capito tutto.

E quindi Liv è una donna libera, nonostante i due omicidi commessi, mentre l'ex marito è in carcere. Lei va in giro per Central Park con Ash, quando viene chiamata dal carcere perché il marito vuole vederla.

Lei va, e lui in sostanza prima le chiede di attenderlo per i 25 anni di probabile condanna, alludendo al fatto che ha capito che è stata lei a uccidere Cara. Poi, al rifiuto di lei, si fa minaccioso e tira in ballo i suoi potenti avvocati. Liv è imperturbabile, e si toglie anche lo sfizio di dirgli che sapeva della relazione con Cara da prima del viaggio e che in realtà l'ha uccisa per sbaglio perché dall'impermeabile rosso credeva fosse lui. Per giunta allude al fatto di essere incinta del figlio di Will, lasciandolo nel dubbio se sia la verità o l'ennesima bugia.

Dopodiché, Liv programma di rifare lo stesso viaggio ma da sola, scrive un romanzo che spedisce alla madre (a cui è dedicato) e va sul punto dove ha spinto Cara. Qui un uomo la esorta a farsi indietro per non fare la fine di "quella sciocca donna", ma lei ne approfitta per fare tutto un discorso sul fatto che gli uomini con i loro abusi rendono le donne dei "cazzo di lupi di cui aver paura".

Ci sarà Wilderness 2? Cosa potrebbe succedere

Come detto, in teoria no, non ci dovrebbero essere seguiti a quella che è nata come miniserie, adattamento di un singolo romanzo. Tuttavia, nessuno ci vieta di fare ipotesi sull'eventuale Wilderness 2.

Innanzitutto, a differenza che in Game of Thrones con Cersei Lannister, sapremmo se Liv è davvero incinta o se era solo un modo per assicurarsi il silenzio di Will in carcere.

E poi, appunto, vedremo se Will proverà a far arrestare Liv per uscire dal carcere, e vedremo se Liv avrà il coraggio di pubblicare il romanzo autobiografico, e se andrà avanti la sua storia con Ash, se resterà a New York o tornerà nel Regno Unito.

Vedremo se la detective Rawlings lascerà andare per sempre Liv o se riaprirà il caso, e se Liv la farà ancora franca o no. Insomma, non mancano gli spunti per scrivere una stagione 2. Sempre che Amazon dia la sua conferma, ovviamente.