Zorro, cast e data di uscita su Prime Video della nuova serie tv sull'eroe mascherato

Zorro, l'eroe mascherato inventato nel 1919 da Johnston McCulley, torna sugli schermi con una nuova serie tv di prossima uscita su Prime Video. Il furbo (del resto zorro in spagnolo vuol dire "volpe") vigilante che nasconde l'identità di Diego de la Vega, sarà interpretato da Miguel Bernardeau, e di seguito trovate tutte le informazioni.

Quando esce la serie di Zorro su Prime Video

La serie di produzione spagnola (prodotta da MediaWan), composta da 10 episodi, uscirà in streaming su Prime Video dal giorno giovedì 25 gennaio, anche se al momento la data di uscita non è stata ancora ufficializzata per l'Italia.

Il cast di Zorro

Oltre a Miguel Bernardeau, noto per il ruolo di Guzmán nella serie televisiva Élite, il cast di Zorro include Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández (Dani Rojas di Ted Lasso), Francisco Reyes, Cecilia Suárez, Luis Tosar e Ana Layevska.

Di cosa parla la nuova serie su Zorro

La serie sarà un reboot delle avventure di Diego de La Vega e racconterà di come ha dato vita all'eroe mascherato più celebre della storia.

Il teaser trailer di Zorro

Ed ecco le prime immagini della nuova serie