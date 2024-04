"Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", trama e trailer del nuovo inquietante documentario

C'è un documentario di cui negli Stati Uniti stanno parlando tutti, dai giornali ai social, si intitola Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV e indaga sulle violenze e gli abusi subiti da chi lavorava in una tv per ragazzi americana nel corso degli anni '90 e dei primi anni del Duemila. Se ne avete sentito parlare e volete saperne di più, ecco tutte le informazioni.

Di cosa parla Quiet on Set

La docuserie, in cinque parti, parla delle molestie, degli abusi di potere, delle aggressioni sessuali e anche dei casi di pedofilia negli studi dell'emittente americana per ragazzi Nickelodeon tra gli anni '90 e il decennio successivo.

Al centro di tutto c'è l'ex produttore e showrunner Dan Schneider, all'epoca pubblicamente amato e stimato da tutti, ma che a Nickeoledone aveva creato a detta di molte persone, in particolare donne, un ambiente di lavoro tossico e violento, che si ripercuoteva anche sugli show prodotti dalla rete.

E nel corso del documentario sono numerose le interviste e le testimonianze di chi all'epoca ci lavorava. Compreso Drake Bell, l'ex baby attore che rivela le aggressioni subite dall'ex attore Brian Peck.

Il trailer di Quiet on Set

Per capirne di più basta dare uno sguardo al trailer ufficiale del documentario, in lingua originale.

Quando e dove vedere Quiet on Set in Italia

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV è uscito tra il 17 marzo e il 7 aprile su MAX, la piattaforma streaming di HBO, e Discovery+. In Italia al momento il documentario non è visibile da nessuna parte, né su Sky, che di solito trasmette in Italia le serie HBO, né su Prime Video, dove in altri Paesi è possibile noleggiare o acquistare Quiet on Set. Ma non è escluso che a breve il documentario arrivi anche nel nostro Paese.