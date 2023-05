Ryan Murphy potrebbe realizzare una serie tv su Britney Spears

Uno dei nomi più di spicco del panorama televisivo internazionale, creatore di alcune delle serie più apprezzate degli ultimi anni da Dahmer a The Watcher ha messo gli occhi su Britney Spears. Ebbene sì, Ryan Murphy potrebbe realizzare una serie tv sulla reginetta del pop e sulla sua cosiddetta conservatorship, cioè la tutela legale di suo padre dalla quale è riuscita a liberarsi solo nel 2008. A lanciare queste voci, per il momento non ancora confermate dal diretto interessato, è stato il giornale americano The U.S. Sun che ha parlato dell'intenzione dell'ideatore di American Horror Story di adattare la storia di Britney Spears per il piccolo schermo e parlare della sua battaglia legale contro suo padre per l'annullamento della conservatorship su se stessa e sui suoi beni.

Dopo aver già raccontato la storia dei killer di Gianni Versace, Andrew Cunanan e Monica Lewinsky, di O. J. Simpson e del cannibale Jeffrey Dahmer, Muprhy attualmente alle prese anche con la secona stagione di Monsters sulla storia dei fratelli Menendez, starebbe pensando a una docu-serie sull'icona del pop che coinvolgerebbe la stessa Britney. Ma cerchiamo di capire cosa sappiamo su questa presunta serie di Ryan Murphy dedicata a Britney Spears.

Ryan Murphy e il nuovo progetto su Britney Spears, cosa sappiamo

Ryan Murphy avrebbe tutte le intenzioni di creare un prodotto seriale dedicato alla storia di Britney Spears, a cui è molto vicino anche nella vita privata. Secondo una fonte vicina a Murphy, infatti, il regista vorrebbe coinvolgere la popstar degli anni '90 nelle riprese di una serie dedicata a lei anche sull'onda dell'uscita del suo libro autobiografico il prossimo autunno. A far sì che questo progetto possa diventare realtà sarà la stessa Britney Spears e la sua disponibilità a metterci la faccia raccontando in prima persona la sua storia e a permettere al regista di affrontare determinati temi delicati sulla sua vita privata e professionale. Staremo a vedere.