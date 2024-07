Arcadian

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell'arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

Trailer di Arcadian

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su Arcadian