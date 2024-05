Bodkin

Una serie thriller dalle sfumature dark con protagonista Will Forte sulla storia di un gruppo di podcaster che inizia a indagare sulla misteriosa scomparsa di tre persone

Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara

Un eclettico gruppo di podcaster decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, ai loro colleghi e, cosa più difficile, a se stessi, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

