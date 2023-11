Hijack

Thriller di spionaggio su un esperto negoziatore che, durante un volo da Dubai a Londra per provare a salvare il proprio matrimonio, rimane coinvolto in un dirottamento

Hijack, con Idris Elba, parla di Sam Nelson, esperto negoziatore che si ritrova su un aereo dirottato da un gruppo di misteriosi terroristi mentre cerca di raggiungere Londra per salvare il proprio matrimonio.

In breve Sam dovrà dare fondo a tutta la sua esperienza, la sua capacità di mantenere il sangue freddo per cercare non solo di salvare sé stesso ma anche i passeggeri, ognuno dei quali reagisce in modo diverso di fronte a quell'emergenza.

Trailer di Hijack

