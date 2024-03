Loot

Molly, interpretata da Maya Rudolph, è la moglie di John Novak (Adam Scott), almeno finché, alla festa del suo 45esimo compleanno, scopre il marito in atteggiamenti intimi con la giovanissima assistente.

Per "fortuna" di Molly, però, John è uno degli uomini più ricchi del mondo oltre che un magnate del settore tecnologico (secondo alcuni il suo personaggio è ispirato al creatore di Amazon, Jeff Bezos), quindi con il divorzio arriva un accordo di 87 milioni di dollari. E cosa può fare una persona tradita che può consolarsi con una quantità di denaro esagerata? Esatto, si diverte alla grande, girando intorno al mondo con il suo amico-assistente Nicholas, scialacquando e godendosela.

Finché un giorno, tanto per cambiare, va a una riunione della fondazione no profit che si era persino dimenticata di aver fondato. E qui viene giustamente "rimproverata", perché se sei un'associazione che si occupa dei poveri e la titolare finisce su tutti i giornali del mondo per come sciala denaro a fiumi, difficilmente ti riterranno credibile.

E così, dopo una brutta figuraccia, Molly decide che è il momento di cambiare davvero vita, e di impegnarsi a tempo pieno nella sua fondazione, facendo ogni sforzo per essere accettata e considerata dal gruppo di lavoro, persone che hanno davvero a cuore il destino delle persone più sfortunate, e che quindi sono quanto di più distante ci possa essere da Molly.

Trailer di Loot

