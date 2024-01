Saltburn

Oliver Quick (Barry Keoghan) è un neo studente di Oxford, timido, riservato, e non fa amicizia facilmente. Felix Catton (Jacob Elordi) è invece ricco, bello, pieno di amici e di ragazze che farebbero di tutto per piacergli. Un giorno Oliver sta pedalando verso la biblioteca e incrocia Felix che invece è stato lasciato a piedi dalla sua bici con ruota sgonfia ed è in ritardo per una lezione. Oliver gli presta la bici, e Felix gli è così grato da introdurlo alla sua cerchia di amici, la più esclusiva di Oxford. Quando arriva l'estate Oliver accetta l'invito del suo amico a trascorrere l'estate nella tenuta dei Catton a Saltburn, nella campagna inglese, con i genitori di Felix, Elspeth (Rosamund Pike) e James (Richard E. Grant) e la sorella Venetia (Alison Oliver). E qui Oliver passerà un'estate indimenticabile.

Trailer di Saltburn

