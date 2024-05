Shardlake

Serie tv crime in costume ambientata nell'Inghilterra del '500. Matthew Sjhardlake è un investigatore al servizio di Thomas Cromwell incaricato di scoprire chi ha ucciso un emissario del re Enrico VIII in un monastero destinato alla chiusura

Tratta dal primo romanzo della serie di C.J. Sansom dedicata a questo personaggio di fantasia inserito in un preciso e accurato contesto storico, Shardlake è un inquietante giallo, ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo durante la soppressione dei monasteri. La vita tranquilla dell’avvocato Shardlake viene stravolta quando Cromwell lo incarica di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea. Il commissario stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora essenziale, per la sopravvivenza politica di Cromwell, che Shardlake risolva l’omicidio e chiuda il monastero stesso. Cromwell avverte Shardlake che il fallimento non è un’opzione e insiste che venga accompagnato da Jack Barak a Scarnsea, dove i due vengono accolti con ostilità, sospetto e diffidenza dai monaci, i quali temono per il loro futuro e sono determinati a preservare il loro ordine.

