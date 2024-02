Upgraded

Commedia romantica con Camila Mendes nei panni di Ana Dos Santos, aspirante gallerista alle prese con uno stage in un'importante casa d'aste di New York. Grazie alla sua determinazione volerà fino a Londra per lavorare con la sua capa, ma fin dall'aereo scatteranno gli equivoci.

Ana è una laureata in storia dell'arte che lavora come stagista in una prestigiosa casa d'aste di New York. Non guadagna un dollaro e vive a casa della sorella e del compagno di lei, che non gradisce particolarmente che la cognata gli occupi il divano e ogni volta che può la invita ad arruolarsi in marina.

Ana però non molla, anche perché ha di fronte a sé un'opportunità per farsi conoscere dalla sua temibile capa (la Claire di Marisa Tomei che ricorda la Miranda di Il Diavolo veste Prada). In qualche modo Ana coglierà quella chance e finirà per seguire Claire e il suo staff a Londra, e sul volo il suo biglietto sarà appunto "promosso" in prima classe, permettendole di conoscere il bel William e in pratica di realizzare il sottotitolo italiano del film "amore, arte e bugie".

