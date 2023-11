Wellmania

Wellmania segue la storia della critica gastronomica Liv Healy (Celeste Barber), un vulcano di energie a cui è stato appena offerto il lavoro dei suoi sogni a New York: diventare giudice del nuovo programma gastronomico più importante della TV, Banquet Royale. Ma dopo essere tornata a casa in Australia per fare una sorpresa alla sua migliore amica Amy in occasione di un compleanno importante, a Liv viene diagnosticata una malattia catastrofica e la sua carta verde statunitense viene annullata. Alla ricerca della via più rapida per tornare a New York, Liv si lancia a capofitto in un percorso di benessere radicale, decisa a guarire per tornare a casa.

Trailer di Wellmania