WondLa

Serie tv animata di avventure per ragazzi e famiglie basata sulla serie di bestseller del New York Times "The Search for WondLa" di Tony DiTerlizzi. Costretta a fuggire dal suo rifugio sotterraneo per raggiungere la superficie, Eva scopre un mondo diverso da quello che si aspettava. Mentre attraversa territori insidiosi e civiltà sconosciute, cerca una risposta alla domanda più importante: è lei l'ultimo essere umano?