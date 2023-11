Zombiverso

Un reality sudcoreano che vede un gruppo di concorrenti completare missioni pericolose per sopravvivere e scappare dagli zombi

Seul si è trasformata in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere. Il format di Zombiverso costrungerà un gruppo di persone, i cosiddetti "sopravvissuti" a fare un lavoro di squadra per trovare cibo, acqua, riparo e trasporti e assolvere ogni giorno a un nuovo compito assegnato dalla produzione. Se qualcuno viene "morso" da uno zombie, esce dal gioco.

Trailer di Zombiverso

Notizie su Zombiverso