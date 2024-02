A Bloody Lucky Day

Protagonista di A Bloody Lucky Day è un tassista, Oh Taek ( Lee Sung-min), che svolge il suo lavoro in modo onesto, cercando di essere sempre gioviale, di trattare tutti con educazione, arrivando fino a rifiutare ogni forma di autodifesa o reazione dalle varie angherie ed insulti, che ogni cliente e persino qualche collega gli vomita addosso. In passato Taek ha avuto piu di quel che guaio con la giustizia, ed ora si ritrova con diversi debiti da saldare, nonché una situazione familiare alquanto complicata. Proprio in virtù di questa necessità economica, accetta la strana offerta da parte di un ragazzo, Geum Hyeok-soo (Yoo Yeon-seok) che gli offre un bel po' di soldi perché lo porti in una località fuori città. Tuttavia, dopo molto tempo, un'atroce verità si palesa davanti agli occhi di Taek: Geum non è un uomo qualsiasi, ma un pericolosissimo serial killer, un uomo spietato e sadico, per il quale uccidere è un'inezia.

Trailer di A Bloody Lucky Day

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.