A Killer Paradox

Una serie thriller sudcoreana sulla storia di un uomo comune trasformatosi in un serial killer e di un implacabile detective determinato ad arrestarlo.

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

N.D.

N.D.

Uno studente universitario, di nome Lee Tang, si ritrova a litigare con il cliente di un minimarket dove lavora part-time e, improvvisamente, arriva a ucciderlo con un martello. Soffrendo per il senso di colpa e la paura dell'omicidio, Lee Tang scopre un giorno che la persona che ha ucciso in realtà era un serial killer e si rende conto di avere una capacità soprannaturale nell'identificare i "cattivi". Ben presto diventerà un eroe oscuro che punisce le persone che hanno commesso malefatte in passato. Un detective, però, inizia a dargli la caccia.

Trailer di A Killer Paradox

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su A Killer Paradox

Schede A Killer Paradox, su Netflix la storia di un uomo comune che si trasforma in serial killer Trama, trailer e data d'uscita del nuovo k-drama thriller della piattaforma di streaming