Addio alla Terra

Quando giunge notizia che un asteroide si scontrerà con la Terra e che la penisola coreana si trova nella zona prevista per l'impatto, entra in vigore la legge marziale e scoppia il caos. Emergono conflitti tra chi crede all'imminente catastrofe e gli scettici. I carcerati evadono, le sette prendono il sopravvento e la gente prova a emigrare in zone meno pericolose. In mezzo al caos, Se-kyung (Ahn Eun-jin), un'insegnante di scuola media, è traumatizzata dalla morte di uno studente che era stato rapito durante una protesta. Quando inizia il conto alla rovescia dei duecento giorni prima della catastrofe, ci sono ancora persone che vivono alla giornata.

Se-kyung, i suoi amici e gli abitanti di Woongcheon City cercano con tutte le forze di sopravvivere e tener viva la speranza per i più piccoli. Oggi, domani e ogni giorno, aspettiamo la fine. Insieme.

Notizie su Addio alla Terra