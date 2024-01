All American Nightmare: Rapimento in California

All American Nightmare: Rapimento in California è una docuserie Netflix composta da 3 episodi che racconta la scioccante storia vera di un rapimento. Protagonisti di questo true crime su una storia realmente accaduta Denise Huskins e il suo fidanzato Aaron Quinn. Denise scompare all'improvviso, all'età di 29 anni. È il marzo del 2015 quando Aaron chiama la polizia di Vallejo, in California, per denunciare il rapimento della sua fidanzata Denise. Dopo un'irruzione in casa e un rapimento, la versione degli eventi di una giovane coppia è troppo inverosimile per la polizia. Perché le vittime sembrano così calme? È stato tutto uno scherzo? Misteriosamente Denise ricompare dopo qualche settimana dal presunto rapimento, in un'altra zona della California. Chi l'ha rapita davvero? Cosa è successo?

I registi di "Il truffatore di Tinder" presentano questa docuserie in tre parti che svela le conseguenze del nostro impeto culturale a giudicare e dei danni causati dalle autorità quando non credono nella verità.

Trailer di All American Nightmare: Rapimento in California