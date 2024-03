Anthracite

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali. Trent'anni più tardi, l'omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio.

Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida, un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso. Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato.

Notizie su Anthracite