Shrinking

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Shrinking è una serie tv che unisce la commedia a toni drammatici: il protagonista Jimmy (Jason Segel) è uno psicologo che, paradossalmente ma non troppo, non sta riuscendo a riprendere in mano la sua vita dopo la morte della moglie. E dovrebbe farlo anche per la figlia Alice, che nel frattempo viene accudita dalla vicina.

A lavoro le cose non vanno tanto meglio per Jimmy, che ha per sua fortuna il supporto della collega Gaby e, a suo modo, del capo Paul (Harrison Ford). Nonostante le premesse molto serie, Shrinking è una serie che fa molto ridere, oltre che commuovere.

Trailer di Shrinking

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.