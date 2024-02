Art of Love

Alin è un'agente dell'Unità furti d'arte dell'Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d'affari miliardario di nome Güney che era scomparso all'improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d'azione, avventura, intrighi e passione.

Trailer di Art of Love

