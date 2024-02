Asunta

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Asunta, la nuova miniserie true crime di Netflix racconta la storia vera di Asunta Basterra, la giovanissima ragazza spagnola di origine cinese trovata morta in Galizia il 22 settembre del 2013 poco prima del suo tredicesimo compleanno. Secondo le analisi del medico legale, la morte è avvenuta per asfissia. Inoltre, nel suo stomaco, sono state trovate ben 27 pillole di Lorazepam, più di nove volte un dosaggio elevato per un adulto. L'indagine che ha seguito la morte di Asunta è diventato subito un caso in Spagna.

Come colpevoli dell'omicidio sono stati riconosciuti, nel 2015, i genitori adottivi di Asunta, Alfonso Basterra e Rosario Porto. Secondo il tribunale, la coppia ha drogato la figlia adottiva periodicamente per tre mesi fino ad asfissiarla e disfarsi del suo corpo. Entrambi hanno sostenuto la loro innocenza ma sono stati condannati a 18 anni di carcere.

Trailer di Asunta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su Asunta