Baby Bandito

Una serie crime di 8 episodi ispirata alla storia vera della rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014 per mano del "baby bandito" Kevin Olguin Sepulveda.

Baby Bandito è una serie Netflix di genere heist ispirata alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014. La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l'appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come "i Macellai", nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d'amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l'ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma.

Trailer di Baby Bandito