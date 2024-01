Badland Hunters

Ci troviamo selvaggia e pericolosa atmosfera di una Seoul post-apocalittica dove la civiltà è crollata per lasciare spazio a una città decadente e alle prese con una società che deve ricostruirsi da zero. In questa ambientazione, la trama di Badland Hunters si sviluppa attorno alla figura di un cacciatore determinato a riportare ordine quando scopre che un folle medico sta conducendo inquietanti esperimenti sugli esseri umani. La storia prende una svolta drammatica quando un'adolescente, legata da un forte legame con il cacciatore, viene rapita dal medico pazzo. Spinto dalla rabbia e dalla determinazione, il cacciatore si trasforma in un eroe pronto a riportare a casa la giovane vittima. La trama di "Badland Hunters" promette un mix avvincente di azione, suspense e un viaggio emozionante attraverso una Seoul postapocalittica, dove la sopravvivenza è un gioco ad alto rischio.

Trailer di Badland Hunters

Notizie su Badland Hunters

Schede Badland Hunters, su Netflix un nuovo film post-apocalittico made in Corea: trailer e trama Tutto quello che bisogna sapere prima di iniziare a vedere il nuovo film sudcoreano di Netflix