Bargain Trattativa Mortale

Una serie thriller sudcoreana sulla storia di alcuni uomini coinvolti in un traffico di organi venduti all'asta al miglior offerente che rimangono intrappolati in un edificio isolato e devono lottare per sopravvivere ad ogni costo.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Un gruppo di uomini viene attirato in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolto in un traffico di organi che vengono venduti all'asta al miglior offerente. Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell'edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere ad ogni costo.

Trailer di Bargain Trattativa Mortale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.