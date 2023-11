Barracuda Queens

Liberamente ispirata a eventi reali, Barracuda Queens segue un gruppo di ragazze negli anni '90 che commettono rapine per ribellarsi, cercare emozioni e vendicarsi degli uomini che hanno fatto loro del male. La serie descrive un mondo in cui alcune persone sono responsabili dei crimini commessi, mentre altre la fanno franca.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Siamo nel 1995, all'inizio dell'elettrizzante era "girl power". Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare "Barracuda Queens", un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero?

Trailer di Barracuda Queens