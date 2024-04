Benjamin Franklin

Una serie drammatica sulla figura di Benjamin Franklin con uno straordinario Michael Duglas come protagonista. Nel dicembre del 1776, Benjamin Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l'elettricità. Tuttavia, il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia: in gioco c'è il destino dell'indipendenza americana.

Benjamin Franklin (Michael Douglas) ha una missione da compiere in quel dicembre del 1776: deve recarsi in Francia, a Parigi, e convincere Re Luigi XVI e la sua corte, che la neonata Rivoluzione Americana non ha i giorni contati, che il loro appoggio può essere decisivo per battere quell'Inghilterra, che i transalpini detestano e a cui hanno dovuto cedere le colonie in Nord America alla fine della Guerra Franco-Indiana. Franklin è un vero e proprio divo mondiale già all'epoca, in virtù di una statura di intellettuale, pensatore, politico, inventore e mille altre cose che l'hanno reso la personalità di spicco della sua epoca. I ribelli americani però sono al mal partito militarmente parlando e molti in Francia dubitano che possa avere senso aiutarli. Solo il Conte di Vergennes (Thibault de Montalembert) e il giovane Marchese di Lafayette (Théodore Pellerin) sono veramente dalla loro parte. Intanto, un pericolo trama nell'ombra.

Trailer di Benjamin Franklin