Berlino

Berlino è una serie spagnola che funge da prequel del fenomeno mondiale La casa di carta, raccontando la storia dietro uno dei personaggi seriali più amati di sempre, Berlino, il ladro eccentrico interpretato da Pedro Alonso. Qual è la trama di questa serie? La sinossi ufficiale recita così: "Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola. Qui inizia a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire con una magia gioielli del valore di 44 milioni con l'aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato".

Trailer di Berlino

Notizie su Berlino

