Black Knight

Black Knight è una serie fantascientifica, adattamento del webtoon di Lee Yoon Kyun, ambientata in un futuro immaginario. Siamo nell'anno 2071 e solo l'1% della popolazione mondiale è sopravvissuto all'inquinamento atmosferico tossico che ha devastato il pianeta. Per coloro che rimangono, la società è stata ristrutturata in una classe sociale rigida in cui le persone raramente escono di casa e sono obbligate a indossare maschere antigas a causa dell'inquinamento. I cittadini si affidano ai cosiddetti Cavalieri, un gruppo di autisti specializzati nelle consegne, per ottenere i loro rifornimenti e proteggerli dai ladri.

Trailer di Black Knight

