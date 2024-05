Boy Kills World

Film distopico d'azione ambientato in un'America governata dalla sanguinosa famiglia Van der Koy, che ogni anno "sacrifica" cittadini innocenti per un rito detto La Chiamata. Ma Boy, ragazzo sordo muto che da piccolo ha perso madre e sorella per colpa dei Van der Koy, ha giurato vendetta.

Il film è ambientato in un'America distopica sotto la dittatura della spietata famiglia Van der Koy, che oltre a governare con pugno di ferro ogni anno celebra un rito detto "La Chiamata" per cui 12 persone a caso vengono scelte come vittime sacrificali in onore di Hilda, la leader del clan al vertice del potere (ma il nostro preferito è Gideon, interpretato da Brett Gelman, ovvero Murray di Stranger Things).

Un anno i Van der Koy uccisero anche la mamma e la sorella Mina di Boy, il nostro protagonista, che fu salvato da un maestro di arti marziali ovviamente asiatico e soprannominato Lo Sciamano.

Nonostante sia stato reso sordo e muto, Boy si sottopone per anni ai durissimi allenamenti del truce Miyagi di turno con un solo obiettivo: vendicare la mamma e la sorella, che lui continua a vedere come una specie di angelo custode, e uccidere Hilda e tutti i Van der Koy. Oggi quel giorno è arrivato, Boy è finalmente pronto e il suo piano si metterà in moto.

Trailer di Boy Kills World

