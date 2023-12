Buon Natale da Candy Cane Lane

In questa commedia Eddie Murphy è Chris Carver, padre di famiglia ed entusiasta del Natale che vive in un quartiere dove ogni anno c'è un'agguerrita competizione per le decorazioni natalizie.

E siccome quest'anno in palio ci sono 100.000 dollari, e siccome Chris ha appena perso il lavoro, i Carver rimarranno in-vischiati in un patto con un'elfa che rischia di strappare per sempre Chris ai suoi cari. A meno che loro non trovino gli anelli di cui parla una celebre canzone natalizia.

Trailer di Buon Natale da Candy Cane Lane

