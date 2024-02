Cenere

Un dramma romantico turco che racconta la storia di una donna che ritrova la voglia di vivere dopo aver letto un libro che risveglia in lei emozioni che non provava da tempo facendole cambiare idea sulla sua famiglia e su ciò che vuole dalla vita

Cenere è un film romantico turco di Netfflix che racconta la storia di una donna di nome Gökçe che ritrova l'entusiasmo per la vita leggendo un libro che si intitola Cenere, uno dei romanzi inviati alla casa editrice di suo marito Kenan. Questa misteriosa storia che si nasconde nelle pagine di questo libro è in grado di risvegliare in lei emozioni profone che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso la sua idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con suo marito ma che, adesso, non la soddisfa più.

Trailer di Cenere

Notizie su Cenere