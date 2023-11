Ci pensa Ariyoshi!

Hiroiki Ariyoshi, uno dei conduttori oggi più celebri e amati della TV giapponese, farà da assistente a dieci artisti e atleti professionisti lasciando che siano loro a presentare a rotazione il programma. Ciascun episodio è sviluppato intorno a un concetto e a un format unici, che mettono in risalto il talento peculiare dell'ospite di turno. La serie vede la partecipazione di comici veterani ed emergenti che tentano di cimentarsi nei vari ruoli proposti dai presentatori, il tutto cercando di fare battute sulle situazioni assurde in cui Ariyoshi li catapulta all'improvviso. Come se la caverà Ariyoshi nel suo ruolo di assistente? Una cosa è certa: dalla pura passione e dai momenti imprevedibili scaturisce un varietà tanto sfrenato quanto divertente.

