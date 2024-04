Ci vediamo in un'altra vita

Una serie crime ispirata a una storia vera e tratta dal libro “Nos vemos en esta vida o en la otra” del giornalista Manuel Jabois. La storia raccontata è quella del giovane Gabriel Montoya Vidal detto "Baby" che a soli 16 anni è coinvolto in prima persona in un attentato jihadista. È stato il primo a essere condannato per gli attentati a Madrid nel 2004.