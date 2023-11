Città in fiamme

In Città in Fiamme, Charlie è un ragazzo insicuro che si divide tra solitudine e le sedute con l'analista. Sviluppa un imprevedibile legame che con Samantha, una sua coetanea molto ribelle, appassionata di eventi musicali, che lo porta nel sottobosco musicale della città. Quando Samantha finisce in coma con un proiettile ficcato in testa, senza che i detective Parsa e McFadden riescono a capire perché, il suo mondo e quello degli altri, subisce un'improvvisa metamorfosi, alla fine del quale nulla sarà più come prima.

Trailer di Città in fiamme

