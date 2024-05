La fattoria di Clarkson

Serie documentario che mostra la vita e il lavoro di Jeremy Clarkson e dei suoi collaboratori in una vasta tenuta agricola nelle Costwolds, in piena campagna inglese.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Jeremy Clarkson, il creatore di Top Gear e The Grand Tour, ha deciso di occuparsi personalmente della sua grande fattoria situata nel pieno della campagna inglese, nelle Costwolds. Si trasferisce con la sua compagna Lisa e qui ha a che fare con nuovi collaboratori: l'amministratore Charlie, il giovane ma esperto uomo di fattoria Kaleb e l'incomprensibile Gerald, sempre pronto a dare una mano nelle faccende quotidiane. Tra agricoltura, allevamento, ristorazione e qualunque ide venga al caro Jeremy, Clarkson's Farm ci ricorda quanto è dura la vita in campagna. Soprattutto per chi deve far quadrare i conti.

Trailer di La fattoria di Clarkson

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.