Come far innamorare Billy Walsh

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

N.D.

N.D.

How to Date Billy Walsh

Titolo originale: How to Date Billy Walsh

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall'infanzia. Archie ha sempre condiviso le battaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l'uno dall'altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Trailer di Come far innamorare Billy Walsh