Come uccidono le brave ragazze

Una miniserie crime thriller di sei episodi con Emma Myers come protagonista ispirata al bestseller del New York Times di Holly Jackson.

Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l'intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità?

Notizie su Come uccidono le brave ragazze