Criminal Record

In Criminal Record la detective June Lenker (Cush Jumbo), in una Londra in preda alla violenza, si trova per puro caso alle prese con una telefonata, fatta da una cabina in piena notte. Una giovane donna terrorizzata ha fornito delle informazioni scottanti in grado di riaprire potenzialmente un omicidio che era stato ufficialmente risolto alcuni anni prima. Un caso chiuso, almeno apparentemente, ma proprio a partire da quella telefonata, la detective si metterà sulle tracce dell'autrice e per puro scrupolo personale darà il via ad un'indagine che solleverà un vespaio.

Questa scelta la porterà a contrapporsi all'Ispettore capo Daniel Hegarty (Peter Capaldi). Era stato proprio lui all'epoca a dirigere le indagini sul caso. In breve tempo June si troverà al centro di un intricato labirinto, reso ancora più difficoltoso dall'ostracismo con cui i suoi stessi superiori e il Dipartimento si comportano nei suoi confronti, quasi volessero impedire che si riapra un caso che non è mai stato ciò che sembrava a tutti.

Trailer di Criminal Record

