Crooks

Charly vive con la famiglia a Berlino in tranquillità finché il suo passato oscuro non riemerge. Vecchie "conoscenze" minacciano la sua famiglia per obbligarlo a organizzare il furto di una preziosa moneta. Joseph, un autista viennese del clan, dovrà portare il tesoro rubato in Austria, ma l'ingegnoso piano fallisce e qualcuno muore durante una sparatoria. Così i destini di Charly e Joseph si intrecciano: dovranno scappare e portare in salvo la famiglia di Charly. Nel tentativo di proteggere ciò che più conta per loro, i due ladri dovranno affrontare i clan di Berlino, Vienna e Marsiglia. E per farcela, possono contare solo l'uno sull'altro. Così inizia un'avvincente avventura on the road che attraversa i confini di tre nazioni.

Trailer di Crooks

Notizie su Crooks

Schede Crooks, tutto sulla serie thriller tedesca che tutti stanno guardando su Netflix Dalla trama al trailer fino a passare al cast, tutto quello che bisogna sapere sul nuovo crime/thriller della piattaforma di streaming che sta appassionando il pubblico di tutto il mondo