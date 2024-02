Dalla mia finestra 3: Guardando te

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Il terzo capitolo della saga romantica spagnola tratta dal ciclo di romanzi rosa di Ariana Godby. La trama di questo terzo capitolo riprende il racconto lasciato in sospeso alla fine del secondo film. Dopo gli avvenimenti dell'estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l'amore e il desiderio che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme?

Trailer di Dalla mia finestra 3: Guardando te

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su Dalla mia finestra 3: Guardando te