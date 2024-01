Damsel

La storia raccontata del film fantasy Damsel con Milly Bobby Brown e Angela Bassett come protagoniste, è quella di una devota damigella che, in un regno lontano, decide di sposare un affascinante principe, accettando con entusiasmo un matrimonio che, purtroppo, non sarà affatto come si aspettava. Quello che la damigella non sa, infatti, è che la famiglia del principe che ha sposato vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito familiare. Per porre rimedio al debito, infatti, la famiglia reale ha escogitato questo terribile piano intrappolando la fanciulla, interpretata dalla star di Stranger Things, in una caverna con un drago sputafuoco. La ragazza, per uscire indenne e ritrovare la sua indipendenza e libertà, dovrà usare astuzia e caparbietà.

Trailer di Damsel

Notizie su Damsel