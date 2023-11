Drops of God

Camille e Issei hanno moltissimo in comune, anche se non si conoscono. Quel qualcosa in comune è un uomo, Alexandre Léger, padre di Camille ed insegnante di Issei, uno dei più grandi esperti ed imprenditori di vini del mondo. Quando però quest’ultimo improvvisamente viene a mancare, entrambi vengono chiamati in quanto citati all'interno del testamento. Drops of God è tratta dal manga omonimo di Tadashi Agi.

Trailer di Drops of God

