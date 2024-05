El Rey del Cachopo: i crimini di César Román

Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román

Titolo originale: Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román

nuova docuserie true crime sulla storia di César Román, lo chef spagnolo, proprietario di un ristorante specializzato in cachopos - un piatto caratteristico della cucina asturiana - che ha ucciso la sua ex compagna Heidi Paz per poi smembrarla e mettere a fuoco i suoi resti nascosti in una valigia. Questa serie, di tre episodi, è un racconto analitico del caso della morte di Heidi Paz e di come uno chef spagnolo si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.

Trailer di El Rey del Cachopo: i crimini di César Román

