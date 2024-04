Exterritorial

Un thriller d'azione dagli stessi produttori della serie Netflix "La mia prediletta" sulla storia di una donna ex agente delle forze speciali alla ricerca del figlio scomparso nel nulla.

Durante una visita al consolato americano di Francoforte, il figlio della ex agente delle Forze speciali Sara (Jeanne Goursaud) sparisce nel nulla. La cosa ancora più strana è che nessuno sembra ricordarsi che fosse nell'edificio. Sara sa che le autorità tedesche non hanno giurisdizione all'interno del consolato e, se fosse obbligata a uscirne, potrebbe non rivedere mai più suo figlio. Così decide di avventurarsi nelle profondità del consolato, alla disperata ricerca del figlio e ignara del crescente pericolo di un oscuro complotto che la coinvolge.