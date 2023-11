Ferry: La serie

Un thriller drammatico sulla storia di Ferry Bouman che, quando un arresto importante lascia vacante un posto tra i più noti narcotrafficanti del Brabante, coglie l'opportunità per risolvere i suoi problemi economici.

Ferry: The Series

Ferry: The Series

Ferry Bouman cerca di farsi un nome all'interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l'irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice. Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti.

Trailer di Ferry: La serie

Notizie su Ferry: La serie