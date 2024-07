Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi

Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l'attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell'idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un'antica passione che si riaccende.

Trailer di Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi