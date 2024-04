Flaminia

Flaminia De Angelis, trentenne nata e cresciuta a Roma nord, vive la sua vita schiacciata dai doveri di apparenza imposti dal suo ambiente sociale. Il suo pensiero perenne, inculcatole dall’intransigente madre è quello di apparireflawless, impeccabile. Ha una carriera come ricercatrice in diritto privato e una famiglia di recente ricchezza dovuta alla profittevole attività del padre, chirurgo estetico, con malcelate ambizioni di scalata sociale.

Su Flaminia infatti, la famiglia, soprattutto la madre, punta per fare il suo grande salto attraverso il più classico del modi: il matrimonio della ragazza con un giovane nullafacente figlio di papà diplomatico e mamma dama di carità. A due settimane dalle nozze che promettono di cambiare il destino di Flaminia e dei suoi accade però l’imponderabile. In casa arriva il ciclone Ludovica, trentenne nello specchio autistico e figlia di primo letto del padre della protagonista, sbattuta fuori dalla comunità in cui vive dopo che ha appiccato un incendio.

L’arrivo di Ludovica, naturalmente, spariglia tutte le carte in tavola e funziona da detonatore per tutte le inquietudini e i dubbi che la protagonista ha messo a tacere da anni, per paura di non essere accettata in un contesto asfissiante dove l’apparire è tutto.

Trailer di Flaminia

