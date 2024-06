Gangs of Galicia

Una serie thriller sulla storia di un'avvocata che si trasferisce a Cambados per ricominciare da zero ma dovrà fare i conti con il suo passato.

Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato.

Trailer di Gangs of Galicia

